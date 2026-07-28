الشاعر علي جعفر العلاق: الفوز بجائزة النيل يحملني مسئولية كبرى تجاه القصيدة العربية

أعرب الشاعر والناقد العراقي الدكتور علي جعفر العلاق عن امتنانه العميق وشعوره بالفخر لنيله جائزة النيل للمبدعين العرب، مؤكدا أن لهذه الجائزة مذاقا خاصا ورمزية استثنائية لكونها تصدر من مصر، أرض الكنانة ومنبع الفكر والثقافة.

وقال العلاق، في تصريح خاص لـ"الشروق": "لهذه الجائزة مذاق خاص، فهي تنطلق من أرض الكنانة ومن النيل العظيم، سيد الأنهار جميعا، وتحمل اسمه ودلالاته في الإبداع والخصب وعظمة الطبيعة وما فيها من سحر وغبطة، ودلالات هذه الجائزة تأخذ مديات بعيدة، فهي ترتب على حاملها مسئولية كبرى في الإخلاص لقصيدته والتفاني في سبيل مشروعه الشعري، ليحقق من خلاله إسهامه الجمالي المميز وإضافته إلى فضاء القصيدة العربية وفضاءاتها العالية".

وأضاف العلاق في تصريحاته: "إن إحساسي بهذه الجائزة، جائزة المبدعين العرب، يوقظ في ذاكرتي الكثير من أصداء قصيدتي في تلك البدايات البعيدة، حيث كانت مصر هي الحاضنة الأولى التي كانت قصائدي تدب على صفحات مجلة الشعر، بعد أن تلامس تلك الأيادي الحانية لعمالقة النقد والشعر العربي، صلاح عبدالصبور، وعبدالقادر القط، وعز الدين إسماعيل. شكرا لمصر، ولمبدعيها، ولنقادها، ولجان التحكيم، والجهات التي رشحت من كان جديرا بالفوز".

ووُلد الشاعر والناقد العراقي علي جعفر العلاق عام 1945 في محافظة واسط بالعراق، وحصل على بكالوريوس اللغة العربية من الجامعة المستنصرية عام 1973، ثم الدكتوراة في الأدب والنقد الحديث من بريطانيا، وامتدت مسيرته بين الشعر والنقد والعمل الأكاديمي.

وعمل العلاق في عدد من الجامعات العربية، بينها الجامعة المستنصرية، وجامعة بغداد، وجامعة صنعاء، قبل أن يعمل أستاذا للأدب الحديث والنقد في جامعة الإمارات حتى عام 2015، كما تولى رئاسة تحرير مجلتي "الأقلام" و"الثقافة الأجنبية"، وعمل مديرا للمسارح والفنون الشعبية في العراق.

وقدم العلاق عددا كبيرا من الدواوين الشعرية والكتب النقدية، وحصل على عدد من الجوائز العربية البارزة، من بينها جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الشعر، كما فاز عام 2023 بجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب عن كتابه "إلى أين أيتها القصيدة؟.. سيرة ذاتية".