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تطلق هيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مساء الأربعاء 5 أغسطس، فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة البحر الأحمر، والذي تنظمه الهيئة في إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

تقام الفعاليات بقصر ثقافة الغردقة للمرة الأولى ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وتشمل 41 عرضا فنيا مجانيا وذلك حتى 29 أغسطس المقبل.

وتستهل الفعاليات مع عروض فنية لفرقتي الغردقة وأسيوط للفنون الشعبية، يليها يوم الخميس 6 أغسطس عروضا لفرقتي أسيوط للفنون الشعبية والأنفوشي للموسيقى العربية التي تواصل عرضها الفني يوم الجمعة 7 أغسطس، ويليه عرض فني لفرقة أطفال أوبرا عربي.

ويشهد يوم السبت 8 أغسطس عرضا جديدا لفرقة أطفال أوبرا عربي، يعقبه عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية يوم الأحد 9 أغسطس، والتي تواصل عروضها يوم الاثنين 10 أغسطس، ويليها عرضا لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية.

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 11 أغسطس مع عروض فرقتي الأنفوشي للإيقاعات الشرقية والبحيرة للموسيقى العربية التي تقدم حفلا منفردا يوم الأربعاء 12 أغسطس.

ويشهد الخميس 13 أغسطس عرضا لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، التي تواصل عروضها يوم الجمعة 14 أغسطس إلى جانب فرقة المنيا للفنون الشعبية، فيما يجمع برنامج السبت 15 أغسطس بين فرقة المنيا للفنون الشعبية وفرقة توشكى التلقائية.

وفي يوم الأحد 16 أغسطس تقدم فرقة توشكى التلقائية عرضا فنيا يليه عرض فرقة الغردقة للفنون الشعبية، وتشهد الفعاليات يوم الاثنين 17 أغسطس حفلا لفرقة أوبرا عربي التي تشارك أيضا في برنامج الثلاثاء 18 أغسطس إلى جانب فرقة الغربية للفنون الشعبية.

وتستمر العروض يوم الأربعاء 19 أغسطس مع فرقتي الغربية للفنون الشعبية ومصطفى كامل للموسيقى العربية التي تقدم حفلا منفردا يوم الخميس 20 أغسطس.

ويستقبل قصر ثقافة الغردقة يوم الجمعة 21 أغسطس فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، التي تواصل عروضها يوم السبت 22 أغسطس بمشاركة فرقة التذوق للموسيقى العربية، ويشهد الأحد 23 أغسطس عرضا لفريق كورال التذوق للموسيقى العربية وفرقة الحرية للفنون الشعبية، التي تقدم أيضا عرضا يوم الاثنين 24 أغسطس.

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 25 أغسطس مع فرقة التنورة التراثية، والتي تشارك مجددا يوم الأربعاء 26 أغسطس إلى جانب فرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية.

ويشهد الخميس 27 أغسطس عروضا فنية لفرقتي أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية وأبو قير للموسيقى العربية، وتتواصل العروض يوم الجمعة 28 أغسطس بمشاركة فرقة مطروح للفنون الشعبية وفرقة أبو قير للموسيقى العربية، على أن تختتم الفعاليات يوم السبت 29 أغسطس بعروض فرقتي الغردقة ومطروح للفنون الشعبية.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة البحر الأحمر، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة البحر الأحمر، ضمن استراتيجية هيئة قصور الثقافة لنشر الفنون بالمحافظات، وتعزيز العدالة الثقافية.