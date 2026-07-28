خبير: هجوم برلين سيزيد الاستقطاب في الحملات الانتخابية

يرى أستاذ العلوم السياسية، تورستن فاس، أن الهجوم الإرهابي الذي يشتبه في أن دوافعه إسلاموية، والذي وقع على هامش فعالية "كريستوفر ستريت داي" للمثليين في برلين، ستكون له آثار ملموسة على الحملات الانتخابية.

وقال الخبير الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نرى بالفعل أن تركيز وسائل الإعلام، وبالتالي الرأي العام، بدأ يتغير.. قضايا الأمن الداخلي والاندماج أصبحت في صدارة الاهتمام، بينما تراجعت قضايا أخرى إلى الخلفية".

وأشار فاس، الذي يشغل أستاذية العلوم السياسية في الجامعة الحرة في برلين، إلى ضرورة مراعاة طبيعة الهدف الذي استهدفه الهجوم، قائلا: "فعالية كريستوفر ستريت داي هي أيضا حدث سياسي"، مضيفا أن ذلك يجعل هذا الجانب أكثر حضورا في دائرة الاهتمام، وقال: "قد يؤدي ذلك في المجمل إلى مزيد من الاستقطاب".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية إقليمية في ولاية سكسونيا-أنهالت يوم 6 سبتمبر المقبل، وفي كل من ميكلنبورج-فوربومرن وبرلين بعد ذلك بـ14 يوما.

وأوضح الخبير، أن هجمات مثل الهجوم الذي وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن تغير المزاج السياسي بصورة كبيرة، بل وقد تكون حاسمة في نتائج الانتخابات، وقال: "مجرد تحول اهتمام الرأي العام يعد أمرا ذا أهمية".

وأضاف فاس: "ترتبط الموضوعات المختلفة بصورة إيجابية أو سلبية بأحزاب مختلفة.. مثل هذه الهجمات تصب عادة في مصلحة الأحزاب اليمينية. لكن بسبب الهدف الذي استهدفه الهجوم - فعالية كريستوفر ستريت داي - فإن مثل هذا الحدث قد يحشد أيضا القوى الواقعة إلى يسار الوسط".

في المقابل، أشار فاس، إلى إنه لا يزال يفصل نحو شهرين عن موعد الانتخابات في برلين وميكلنبورج-فوربومرن، وقال: "لن يهيمن هذا الموضوع على الرأي العام طوال 8 أسابيع، لأن كثيرا من الأحداث تقع خلال هذه الفترة".

وأضاف فاس: "لكن الأمر يصبح خطيرا بالنسبة للأحزاب المشاركة في الحكومة إذا نشأ انطباع بوقوع أخطاء، وأصبحت كفاءة الحكومات موضع تشكيك. مثل هذا الأمر قد يسبب ضررا طويل الأمد، حتى إذا تراجع الحدث نفسه إلى الخلفية".

وبحسب بيانات السلطات، أقدم مساء السبت الماضي ألماني منحدر من لبنان، 21 عاما، وله صلات بالإرهاب الإسلاموي على دهس عدد كبير من الأشخاص بواسطة شاحنة صغيرة. وأسفر الهجوم عن مقتل امرأة بولندية، فضلا عن إصابة 29 شخصا آخرين، بعضهم بإصابات تهدد الحياة.

ولقي المشتبه به حتفه برصاص الشرطة عند محاولة إلقاء القبض عليه مساء أول أمس الأحد.