دبلوماسي ياباني يزور كوريا الجنوبية غدا في ظل التوتر بين البلدين

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن دبلوماسيا يابانيا سيزور سول غدا الخميس لإجراء محادثات مع مسؤولين كوريين جنوبيين في ظل ارتفاع حدة التوترات بين البلدين بشأن التجارة والعمل القسري في فترة الحرب.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية اليابانية كينجي كاناسوجي سيصل إلى سول غدا للقاء نظيره الكوري الجنوبي كيم جونج هان.

وذكرت الوزارة أن كاناسوجي -الذي يشغل أيضا كبير المبعوثين النوويين في اليابان- سيلتقي كذلك مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو هون لمناقشة الجهود المشتركة لتسهيل عملية استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

يُشار إلى أن التوترات بين سول وطوكيو تأججت اليوم لأن اليابان أدخلت قرارها حيز التنفيذ والذي يتعلق بإزالة كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم والتي تمنح للدول المدرجة عليها معاملة تفضيلية في استيراد العناصر ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن تحويلها للأغراض العسكرية.

ومع عدم ظهور أي علامات تدل على تخفيف حدة الخلاف التجاري بين البلدين..أعلنت سول الأسبوع الماضي قرارها بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية الثنائية التي تعتبر حالة نادرة للتعاون الأمني الثنائي ومنصة لتسهيل التعاون في مجال الدفاع الثلاثي مع حليفهم المشترك الولايات المتحدة.