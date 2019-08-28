أبو القاسم يحقق ذهبية جهاز الحلق للجمباز بدورة الألعاب الإفريقية

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حقق علي أبو القاسم ذهبية منافسات جهاز الحلق للجمباز في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب فيما جاء محمد إلهامي في المركز الثاني وفاز بالميدالية الفضية.

وحققت فرح أحمد الميدالية ذهبية متوازي الجمباز وزينة إبراهيم بالفضية في دورة الألعاب الإفريقية حيث كانت فرح أحمد قد حققت الميدالية الذهبية لمنافسات متوازي الجمباز بدورة وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة زينة إبراهيم .

كانت نانسي طمان حققت ذهبية حصان القفز وجائت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية.

وتضم بعثة المنتخب كل من، علي أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسي طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندي عصام وزينة إبراهيم.

ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مدير فني للرجال وأشرف الشافعي مدير فني آنسات ومعهم أماني جمال الدين وأحمد عبد الراضي وزياد الحصري وعمرو طلعت.