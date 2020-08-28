أوقاف جنوب سيناء تستعد ب75 مسجدًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع أداء صلاة الجمعة بالمساجد بعد توقفها لمدة 5 أشهر، منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جرى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لمنع التزاحم وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، مع الزام المواطنين بتوقيتات دخول المساجد والخروج منها طبقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف، ومجلس الوزراء.

وأكد المحافظ، أنه جرى إعداد وتجهيز 75 مسجدًا بجميع مدن المحافظة كمرحلة أولى، لأداء الصلاة، وتوجد فرق خاصة لتعقيمهم قبل وبعد الصلاة مباشرة.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، أن جميع الأئمة متواجدين بالمساجد منذ صباح اليوم الجمعة، لمتابعة كافة الاجراءات الاحترازية، ومراجعة خطط تطبيقها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى الانتهاء من تعقيم وتطهير داخل ومحيط المساجد، والتأكيد على علامات التباعد و ملصقات التوعية من مخاطر الفيروس والطرق الصحية للتعايش معه، والتشديد على ارتداء الكمامات، وإحضار المصلاة الشخصية، والالتزام بالتباعد.