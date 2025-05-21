 سلوفينيا: نشهد إبادة جماعية في غزة.. والعالم يلتزم الصمت - بوابة الشروق
الأربعاء 21 مايو 2025 11:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

سلوفينيا: نشهد إبادة جماعية في غزة.. والعالم يلتزم الصمت

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 مايو 2025 - 10:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 مايو 2025 - 10:58 م

قالت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قطاع غزة، الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة، هو إبادة جماعية، وأن العالم يلتزم الصمت حيال ذلك.

وقالت في كلمة ألقتها بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: ما نشهده في غزة هو إبادة جماعية، ونحن صامتون حيالها، ندعو إلى وقف فوري للهجمات في إطار القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

ودعت إلى تحرك أقوى من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة في الشرق الأوسط.

وشددت موسار على أن الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي يجب أن يكون إنهاء الأعمال العدائية، وأن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية نحو سلام دائم وعادل في المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك