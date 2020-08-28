«جوجل» أمام القضاء مجددا بسبب تطبيق الخرائط

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أعلن مارك برنوفيتش، المدعى العام لشركة أريزونا الأمريكية بأن القضاء قد اطلع الأسبوع الماضى على وثائق ومستندات جديدة تم تداولها بين مهندسى وموظفى شركة جوجل العملاقة، فى ظل الدعوى القضائية والتى بدأت منذ ثلاثة أشهر فى محكمة مقاطعة ماريكوبا العليا فى ولاية أريزونا.

وتتهم شركة أريزونا جوجل «بالتلاعب» و«تضليل المستخدمين» و«الانخراط فى ممارسات تجارية خادعة» لتطبيق الخرائط والذى يتتبع أماكن وجود المستخدمين حتى بعد تعطيل التطبيق من قبلهم. ويمكن أن تؤدى إلى عقوبات بمليارات الدولارات للشركة فى حال أقرت المحكمة بذلك، وفقا لشبكة يورونيوز.

وأوضح برنوفيتش، فى بيان أن «الوثائق التى تم الكشف عنها أخيرا تكشف عن تصريحات من مهندسى جوجل تتعارض مع ما تمثله الشركة للجمهور».

واعتمدت الشركة على تحقيق قامت به وكالة الأسوشييتد برس عام 2018، ويقدم التحقيق شهادات ورسائل بريد الكترونى تداولها مهندسى تكنولوجيا فى جوجل.

كتب أحد المهندسين فى تقييم صريح حول تطبيق الخرائط: «يجب أن يعنى إيقاف تشغيل الموقع إيقاف الموقع، وليس باستثناء هذه الحالة أو تلك الحالة».

كما اعتبر التحقيق أن شهادات المهندسين، تتعارض مع مبادئ جوجل التى تعتمد على «علاقة ثقة» مع ملايين مستخدمى تطبيقات الخرائط فى العالم وتضليلهم عبر بيع المعلومات الشخصية لشركات الإعلان.

فيما حققت هذه الإعلانات إيرادات تجاوزت 130 مليار دولار فى عام 2019 بحسب الأسوشييتد برس.

قامت جوجل بتغيرات فى إعدادات الخصوصية بعد نشر التحقيق، ولكنها ترفض الاتهامات الموجهة إليها، بحجة أن قانون أريزونا ينطبق فقط على السلع والخدمات مدفوعة الثمن وليس المجانية.

كما اتهمت الشركة العملاقة أوراكل وهى شركة أخرى تشارك فى معركة قانونية طويلة الأمد حول حقوق بعض البرامج المستخدمة لهواتف أندرويد الذكية.