برنامج تدريبي للعاملين بالمراكز التكنولوجية في البحيرة

نظمت إدارة المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، برنامجًا تدريبيًا لمدة ٣ أشهر؛ لتدريب العاملين في 16 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك ذلك لرفع كفاءة العاملين على منظومة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والاطلاع على كافة التحديثات التي طرأت على التطبيق؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع كفاءة جميع العاملين بكافة المراكز، موضحًا أن المحافظة لديها 16 مركزًا تكنولوجيًا، بالإضافة إلى 26 مركزًا جرى افتتاحها بالقرى، وسيارة مركز تكنولوجي متنقلة لخدمة المواطنين مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات.