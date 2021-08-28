حسام البدري لسكاي سبورتس: ليس من العدل خسارة صلاح في تصفيات المونديال

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ناشد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، الحكومة البريطانية من أجل السماح للاعبي المنتخب الوطني بالانضمام إلى المعسكر الدولي استعدادا لتصفيات كأس العالم.

وقال البدري في حوار لشبكة "سكاي سبورتس" :"بالتأكيد هناك حل لهذه الأزمة، رسالتي إلى الحكومة البريطانية هي أن يسمحوا للاعبين بالسفر إلى منتخباتهم».

وأضاف: «يمنكننا تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مع اللاعبين، وعمل مسحات دورية لتفادي انتشار فيروس كورونا».

وأكمل البدري: «يمكن أن ينضم إلينا محمد صلاح والنني في المباراة الثانية بالجابون إذا لم ننجح في ضمهم بالمباراة الأولى، وهي بالتأكيد أسوأ الظروف».

وأتم: «بالتاكيد هناك حل لانه ليس من العدل خسارة صلاح والنني ولاعبينا أجمع في تصفيات كأس العالم».

وتأكد غياب محمد صلاح والنني عن مباراة مصر الافتتاحية في تصفيات كأس العالم في مواجهة أنجولا بالقاهرة.