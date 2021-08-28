استقرت أسعار الأسماك بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، تزامنًا مع عودة الصيد في خليجي العقبة والسويس لبعض المراكب، بعد غلقه أمام كافة أنواع المراكب لمدة 4 شهور، طبقًا لتعليمات هيئة الثروة السمكية.

وقال محمد أحمد، صاحب محل لبيع الأسماك بمدينة طور سيناء، إن أسعار الأسماك مستقرة منذ بدء فتح الصيد لمراكب السنار والفلايك الصغيرة، ويوجد أنواع عديدة من أسماك البحر الأحمر، وتبدأ بسمك الباغة الذي يعد من أرخص أنواع الأسماك بجنوب سيناء، ويقبل على شرائه المواطنين؛ لانخفاض سعره الذي يتراوح من 10 إلى 20 جنيهًا في المحلات، و5 جنيهات في منافذ بيع السمك التابعة للمحافظة ، بينما يعد الشعور أغلى أنواع الأسماك.

وأضاف أحمد أن سعر الكابوريا بلغ 50 جنيهًا، والشعور كبير بـ100 جنيه، ووسط 85 جنيهًا، وصغير 65 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو سمك الحريت من 40 إلى 70 جنيهًا، وبلغ سعر الجمبري 145 جنيهًا، والكسكمري 80 جنيهًا، والكوشر الكبير 80 جنيهًا، والمتوسط 60 جنيهًا، وكوشر أحمر 50 جنيهًا، والشعور حجم كبير 80 جنيهًا، حجم متوسط 65 جنيهًا، والرقاد 80 جنيهًا، وشعور خرمي 85 جنيهًا، وكحايا 60 جنيهًا، وسمك الشطف 45 جنيهًا.

يذكر أن هيئة الثروة السمكية بجنوب سيناء أعلنت السماح لمراكب السنار والفلايك الصغيرة بالصيد في خليجي العقبة والسويس لكافة أنواع الأسماك، بداية من شهر أغسطس الجاري، وجرى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية؛ لتسيير أمور الصيد أمام الصيادين بعد فترة المنع لمراكب السنار بدأت منذ بداية شهر أبريل الماضي وحتى نهاية شهر يوليو، أي لمدة 4 شهور، بهدف تكاثر الزريعة، وعدم السماح بصيدها، لافتًا إلى أن مراكب السنار تقوم بصيد كافة أنواع الأسماك مثل الشعور، والحريت، والسيجان، والناجل، والبياض، وغيرها.

أما المراكب ذات المحركات الثابتة، مثل الشانشولا والجر، ما زال ساري قرار منعها من الصيد، ومن المقرر أن يسمح لها بالصيد في بداية شهر سبتمبر المقبل، لصيد أسماك الكسكمري، والموزة، والباغة.

ويوجد في محافظة جنوب سيناء 9 نقاط لسروح الصيادين، وهي: ميناء الصيد، ومنطقة رأس رايا، ومنطقة الكيلاني، ومنطقة مطامر، ومنطقة الميلان، وجميعهم بمدينة طور سيناء، ومنطقة بمدينة شرم الشيخ، وأخرى بمدينة أبو رديس، ومنطقة بمدينة أبو زنيمة، لافتًا إلى إن جميع نقاط الصيد تحت سيطرة أمنية على أعلى مستوى.