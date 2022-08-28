تونس توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة تويوتا العالمية

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، مذكرة تفاهم ثنائية مع مدير عام مجموعة "تويوتا" اليابانية العالمية ايشيرو كاشيتاني، وذلك خلال اليوم الثاني للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8".

وأوضح الوزير التونسي أن الاتفاقية تشمل العديد من المجالات منها الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وكذلك مشاريع في قطاع غيار السيارات وأخرى في المجال الصحي وتحويل المواد الخام، مشيرًا إلى أن قمة "تيكاد 8" فرصة لبحث التعاون للثلاث سنوات القادمة.

وقال سعيد إن تونس تتمتع بالكفاءات البشرية التي تعد العنصر الأساسي في نجاح الاستثمارات إضافة إلى موقع تونس المتميز وقربها من السوق الأوروبية والإفريقية وكلها امتيازات تعطي ميزة تنافسية لليابانيين.

من جانبه، عبر مدير عام مجموعة "تويوتا" عن سعادته بالتعامل مع الحكومة التونسية في إطار تنمية الاقتصاد التونسي، مبينا أن هذه الاتفاقية عبارة عن شراكة تونسية يابانية مثمرة للطرفين.