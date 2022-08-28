مراقبة الأسواق وجولات ميدانية للنواب فى العطلة البرلمانية

نواب أسوان يلتقون المحافظ لبحث أراضى المنفعة العامة وحملة ترشيد الطاقة

استغل عدد من أعضاء مجلس النواب فترة الإجازة البرلمانية، التى تنتهى الشهر المقبل، فى تكثيف لقاءاتهم بأعضاء دوائرهم للاستماع إلى مشاكلهم اليومية، وعقد لقاءات تنفيذية مع المحافظين، فيما تفقد آخرون مشروعات تطوير البنية التحتية، لمتابعة معدلات تنفيذها.

فقام وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بمجموعة من الزيارات الميدانية بأنحاء المحافظة، بهدف مراجعة جميع أعمال التطوير بالبنية التحتية، وبحث أسباب المشروعات المتوقفة، ومتابعة أعمال صندوق التنمية الحضرية، حيث تم الانتهاء من تطوير ٨٦ شارعا فى مختلف أنحاء حى بولاق الدكرور، ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة والأرتقاء بالبنية التحتية.

شارك فى مجموعة الجولات الميدانية كل من محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة والمحلية وحسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، ومحمود هشام توشكى عضو مجلس النواب، والنائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ.

فى سياق متصل، شاركت النائبة ريهام عبدالنبى عن محافظة أسوان، فى الاجتماع الثانى الذى عقده المحافظ اللواء أشرف عطية، أمس الأحد، ضمن الاجتماع التنفيذى الدورى للمحافظ مع النواب والتنفيذيين بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضحت عبدالنبى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الملفات الهامة الخاصة بالمحافظة، وإصدار توصيات بشأنها، من بينها ملف تقنين الأوضاع بالقانون رقم ١٤٤، حيث تصل أسعار المتر فى القرى والمدن بمحافظة أسوان إلى ٣٦٠ جنيها لسعر المتر الواحد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث هذه المشكلة وسيتم طرح الحلول مع من لديهم نية للسداد من خلال بحث تخفيض المبلغ.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة ملف توفير الطاقة وكيفية ترشيد استهلاكها بمحافظة أسوان، حيث تم الاتفاق على إنارة الأعمدة فى الشوارع بالمراكز والمدن بالتبادل، أى سيتم إنارة عمود من اليمين وآخر من اليسار بالاضافة لترشيد الطاقة فى القطاعات الحكومية والأماكن العامة.

وشملت النقاشات ما يتعلق بانتشار ظاهرة الكلاب الضالة فجأة بمحافظة أسوان وتهديد حياة المواطنين بالخطر، وتم إصدار توصيات بحملة مكثفة لمواجهة خطر الكلاب الضالة وتفعيل دور الوحدات البيطرية وعدم قتل الكلاب وإنما تعقيمهم باستمرار فيما عدا الحالات التى أصيبت بالسعار.

وتباحث النواب مع محافظ أسوان، فى ملف أراضى المنفعة العامة ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتعدى على الأراضى الزراعية، تم الاتفاق على إعداد تقرير بالحالات المخالفة التى تم اكتشافها وكيفية التعامل معها، وضرورة توفير مكان بالمحافظة للتغير المكانى لإزالة الحالات المخالفة من المهد بمجرد رصدها سواء أملاك دولة أو أراضى زراعية.

وفى سياق متصل، تفاعل النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، مع المردود الذى أثير حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن إجراء حوار مجتمعى مع مسئولى المحافظة والأحياء للتعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى أنشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية.

وأضاف أحمد مهنى أن هذا القرار ينتظره الشعب المصرى لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة حالة الغلاء وجشع بعض التجار واستغلال الموقف لتعطيش السوق المصرية من السلع الغذائية، كما أن هذا التوجيه يساهم فى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وفقا لاحتياجاتهم وبعد حوار مجتمعى.