السفير الأوكراني ببرلين يلغي دعوته لمسؤول ألماني لزيارة أوكرانيا

ألغى السفير الأوكراني المنتهية ولايته لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، دعوته لرئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية ميشائل كرتشمر لزيارة أوكرانيا، بعد تصريحات الأخير عن الحرب الروسية ضد كييف.

وكتب ميلنيك على تويتر اليوم الأحد: "من خلال خطابك السخيف حول تجميد الحرب، فأنت تعمل لصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتؤجج العدوان الروسي".

وأضاف ميلنيك أنه كان دعا كرتشمر لزيارة أوكرانيا، واستدرك: "تم إلغاء هذه الدعوة. أنت غير مرغوب فيك. انتهى!".

يذكر أن كرتشمر دعا مجددا في حوار تليفزيوني بالقناة الثانية بالتلفيزيون الألماني (زد دي إف) في تصريحات تم بثها الأربعاء الماضي، لتجميد الحرب في أوكرانيا، وقال إنه من المهم العمل في وسط هذا الجدل على ضرورة تجميد هذه الحرب، وتابع: "إننا بحاجة لوقف إطلاق نار، إننا بحاجة لمفاوضات من أجل إنهاء هذه الحرب"، وأدان في الوقت ذاته بشكل واضح الحرب الروسية.

يشار إلى أن ميلنيك بصفته سفيرا يعد مثيرًا للجدل بألمانيا، لأنه لم ينتبه دائمًا للأعراف الدبلوماسية ودعا أحيانًا لعمليات تسليم الأسلحة لبلاده مستخدما كلمات قاسية. وفي ظل ذلك تم تأكيد طرد ميلنيك من بألمانيا، وسيغادر ألمانيا في أكتوبر المقبل، وسيتولى منصبا جديدا في وزارة الخارجية في كييف.