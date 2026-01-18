تقرير: 18 ألف شخص ربما لقوا حتفهم في مظاهرات إيران

أشارت أرقام جمعها طاقم طبي ونشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إلى أن ما بين 16500 و18000 شخص ربما لقوا حتفهم في المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في إيران، وإن كان من الصعب للغاية التحقق من هذه الحصيلة من مصادر مستقلة.

وذكرت الصحيفة أن موظفين في ثمانية مستشفيات رئيسية للعيون و16 قسم طوارئ في جميع أنحاء البلاد قاموا بجمع هذه البيانات.

وأفاد التقرير بأن التقديرات تشير إلى إصابة ما بين 330 ألفا و360 ألف شخص، فيما فقد ما لا يقل عن 700 إلى ألف متظاهر إحدى عينيه، وتم توثيق 7 آلاف إصابة بالعين في مستشفى نور للعيون بطهران وحده.

واعترف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس السبت لأول مرة بأن آلاف الأشخاص قُتلوا خلال الاضطرابات التي اندلعت في أنحاء البلاد في أواخر ديسمبر.