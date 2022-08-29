أوكرانيا تقول إنها هاجمت مراكز قيادة روسية في خيرسون

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قالت القوات الأوكرانية إنها هاجمت ثلاثة مراكز قيادة روسية ومستودعين على الأقل للذخيرة في منطقة خيرسون بجنوب البلاد.

وذكرت قيادة العمليات في جنوب أوكرانيا إن قواتها قتلت 11 جنديا روسيا ودمرت 11 راجمة صواريخ وثلاث عربات مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وأكد رئيس الإدارة المعين من جانب روسيا فلاديمير ليونتييف الهجمات الأوكرانية لوكالة ريا نوفوستي الحكومية الروسية قائلا إن مدينة نوفا كاخوفكا تعرضت للقصف أربع مرات.

وقال ليونتييف إن الضربات أصابت كذلك محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية مع معبر مهم استراتيجيا فوق نهر دنيبرو. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.