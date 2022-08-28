القضاء الإداري في الإسكندرية يقضي بحل مجلس إدارة نادي سموحة

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم الأحد، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية، التي عقدت 29 أكتوبر الماضي، وفاز برئاستها وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.

وجاء الحكم عقب الدعوى التي أقامها، عضو النادي، أحمد حسن الصغير، الذي كان مرشحًا على منصب رئاسة النادي، وجرى استبعاده من الانتخابات، إذ تقدم بطعن على القرار وتم قبوله، وإعلان بطلان عقد الجمعية العمومية، وحل المجلس الحالي.

وكانت انتخابات نادي سموحة الرياضي أجريت 29 أكتوبر، وأسفرت عن خسارة المهندس محمد فرج عامر، سباق الانتخابات؛ بعد حصوله على نسبة أقل من الأصوات التي حصل عليها المحاسب وليد عرفات، رئيس النادي الحالي.