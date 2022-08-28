 الأمين العام لحزب الله اللبناني يبحث مع وفد من حماس التطورات في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمين العام لحزب الله اللبناني يبحث مع وفد من حماس التطورات في المنطقة

د ب أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 9:53 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 9:53 ص
استعرض الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مع  وفد من حركة حماس، آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد، استقبل نصر الله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة، ضم الدكتور خليل الحية وأسامة حمدان.

وحسب بيان صادر عن الحزب، "تم استعراض وتقييم لآخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وخصوصا المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وأيضا تم تداول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات الحاصلة".

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