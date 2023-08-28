وزيرة التجارة الأمريكية تبدأ محادثات في بكين

بدأت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو محادثات سياسية في بكين اليوم الاثنين.

وفي مستهل زيارتها التي ستستمر حتى بعد غد الأربعاء، التقت رايموندو نظيرها الصيني وانج وين تاو في العاصمة الصينية.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في هونج كونج، تحدث رايموندو عن علاقة "معقدة" و"صعبة" بين البلدين قبل الاجتماع مع وانج، وقالت: "بالطبع ستكون هناك آراء مختلفة حول بعض القضايا، لكنني أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم".

وتأتي زيارة رايموندو للصين وسط توترات شديدة بين واشنطن وبكين وعقب زيارات قام بها مسئولون أمريكيون كبار آخرون للصين. وسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين في مايو الماضي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في يوليو الماضي. وتعد هذه الزيارات بمثابة محاولة لإحياء التواصل بين البلدين بعد فترة من انقطاع التواصل.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، وذلك في ضوء السياسة الصارمة التي يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصين، والنزاعات التجارية المستمرة، ودعم الصين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا. كما تضع مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والشرقي وتهديدات بكين لجمهورية تايوان أيضا ضغوطا شديدة على العلاقات.