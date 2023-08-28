ولاية فلوريدا تعلق حركة الطيران الثلاثاء بسبب اقتراب العاصفة المدارية إداليا

قررت ولاية فلوريدا تعليق حركة الطيران، غدًا الثلاثاء؛ بسبب اقتراب العاصفة المدارية إداليا، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا مع اقتراب العاصفة المدارية «إداليا»، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، عن بيان البيت الأبيض.

وتشكلت العاصفة المدارية «إداليا» في منطقة البحر الكاريبي، ويمكن أن تشتد لتتحول إلى إعصار، مما قد يؤدي إلى هبوب رياح عاتية، وارتفاع الأمواج في كوبا وفلوريدا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، الأحد، إن العاصفة تحمل رياحاً سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى الفئة الأولى برياح تبلغ سرعتها نحو 145 كيلومتراً في الساعة عندما تصل إلى اليابسة في فلوريدا، الأربعاء المقبل، بحسب التوقعات.

والعاصفة حالياً بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومتراً تقريباً بين الشرق والشمال الشرقي من كوثوميل في المكسيك.

وتوقعت هيئة الأرصاد ومقرها ميامي، أن تؤدي العاصفة «إداليا» إلى «ظروف جوية تهدد الحياة وسيول، بسبب الأمطار الغزيرة على امتداد أجزاء من الساحل الغربي لفلوريدا وأقصى شمال تكساس، بحلول الثلاثاء».

وأعلن حاكم فلوريدا رون دسانتيس، حالة الطوارئ في 33 مقاطعة في الولاية، السبت الماضي.