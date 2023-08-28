صحيفة أمريكية: فرنسا حذرت حلفاءها الأوروبيين من عودة ترامب المحتملة للرئاسة

حذر مسئولون فرنسيون، الحلفاء الأوروبيين من أن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة تتطلب زيادة في إنتاج الأسلحة لمساعدة أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين، عن مسئولين فرنسيين، قولهم إنه يجب على الحلفاء الأوروبيين الاستعداد لاحتمال عودة ترامب، إذ يتطلب ذلك من القارة توسيع إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير، بما فيها المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، حتى تتمكن من إمداد أوكرانيا بمفردها، كما نقلت وكالة «سبوتنيك».

يذكر أن فرنسا وجزءا من دول أوروبا الشرقية تؤيد قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وترامب يعد بأنه سيحقق وقفا فوريا للحرب في أوكرانيا وبسهولة كبيرة خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.