كولر يستقر على قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على قائمة الأحمر لمباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي تم إرسالها إلى الكاف خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، وعلي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد هاني في خط الدفاع.

أما في خط الوسط، فيتواجد كل من مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، فيما يقود خط الهجوم صلاح محسن ومحمود عبد المنعم كهربا.

ومن المُقرر أن يواجه الأهلي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا فريق اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب كأس الكونفدرالية، في بطولة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر القادم، في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وتوجهت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى العاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم الإثنين، وذلك لبدء فترة المعسكر الخارجي، الذي يأتي في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويبدأ معسكر الأهلي في النمسا اعتبارًا من اليوم الإثنين، ويستمر حتى 6 سبتمبر القادم، حيث يخوض الفريق مباراتين وديتين، تكون الأولى يوم 31 أغسطس الجاري، والثانية في اليوم قبل الأخير من فترة المعسكر.