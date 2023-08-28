الرئيس الألماني يلقي كلمة الختام في مسابقة إنفكتوس جيمز التي يرعاها الأمير هاري

أعلنت القناة الثانية بالتلفزيون الألماني في مدينة ماينتس، اليوم الاثنين، أن الأمير البريطاني هاري سيكون ضيفا على برنامجها "الاستوديو الرياضي الحالي" في التاسع من الشهر المقبل بمناسبة انطلاق فعاليات دورة ألعاب "انفكتوس جيمز".

تجدر الإشارة إلى أن الأمير البريطاني (38 عاما) هو مؤسس وراعي الألعاب العالمية المخصصة للجنود المصابين والمرضى بدنيا ونفسيا، وستقام الدورة في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.

وأعلن المنظمون اليوم أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير سيلقي الكلمة الختامية في المسابقة في السادس عشر من سبتمبر المقبل.

وكان الأمير هاري خدم في أفغانستان كضابط في الجيش البريطاني، ويُعْتَقَد أن لقاءاته مع الجنود المصابين بإصابات خطيرة أسهمت على نحو حاسم في إطلاقه مبادرة دورة ألعاب "انفكتوس جيمز" التي جاءت على غرار مسابقة "وريور جيمز" ألعاب المحاربين.

وأُقِيْمَتْ النسخة الأولى من دورة "انفكتوس جيمز" في لندن في عام 2014، ثم أُقِيْمَتْ في اورلاندو عام 2016 ثم في تورنتو عام 2017 ثم في سيدني عام 2018 ثم في لاهاي عام 2022، وستقام في العام الحالي في ألمانيا لأول مرة.

وسيشارك في برنامج "الاستوديو الرياضي الحالي" أيضا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس والمشاركون في دورة "انفكتوس جيمز". وسيجري الضيوف ودوق ساسكس نقاشا مع مقدمي البرنامج حول المسابقة الرياضية الدولية.

ويتوقع الجيش الألماني وسلطات مدينة دوسلدورف بوصفهما مضيفي المسابقة التي ستنطلق في التاسع من الشهر المقبل أن يشارك فيها 500 شخص من 21 دولة.

وحسب بيان صدر اليوم، سيلقي هاري كلمة الترحيب في المسابقة وسيقوم بيستوريوس بتحية الرياضيين، كما سيلقي المستشار الألماني أولاف شولتس كلمة عبر الفيديو.

وسيشارك هاري وزوجته ميجان في المراسم الختامية التي ستنتهي بحفل لنجمة البوب ريتا أورا.