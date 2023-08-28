ضبط 3 متهمين بالقتل والتصرف في مسروقات من سائق توكتوك بالإسكندرية

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ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، القبض على تاجر خردة واثنين آخرين؛ لاتهامهم بواقعة قتل سائق "توكتوك" وسرقته والتصرف في المسروقات بالبيع.

وتلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من بائع متجول يفيد بخروج نجله للعمل على مركبة "توكتوك" ولم يعد.

وبتشكيل فريق بحث جنائي وإجراء التحريات، تبين استقلال عامل خردة "له معلومات جنائية مسحلة"، المركبة رفقة المتغيب وقتله بغرض السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين للمتهم وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول خاص بالمجني عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوكتوك الخاصة به.

وبتطوير مناقشته أرشد عن مكان الجثة والأداة المستخدمة في الواقعة، مشيرا إلى أنه باع المركبة نظير مبلغ مالي لشخصين لهما معلومات جنائية مسجلة "سيئ النية"، فتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المركبة.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم التحفظ على مركبة "التوكتوك" وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.