الطيران الحربي الإسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

خرج مطار حلب الدولي شمال سوريا، عن الخدمة جراء استهدافه من قبل طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الاثنين، للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وقال مصدر عسكري بوزارة الدفاع السورية، في بيان، إنه في "حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، وأدى العدوان إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

وقال سكان في مدينة حلب إنهم "سمعوا صوت دوي انفجار في جنوب شرق مدينة حلب دون معرفتهم مكان حدوثه".

وأضاف السكان لـ (د.ب.أ)، أن "أصوات القصف والانفجارات خلال يوم أمس كانت تسمع في محيط مدينة حلب جراء المواجهات بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة السورية في مناطق ريف حلب الشمالي والغربي".

ويعتبر القصف الإسرائيلي هو الرابع والعشرين خلال العام الجاري وهو الثاني في أقل من أسبوع، حيث شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات الثلاثاء الماضي على مواقع جنوب العاصمة دمشق.

وشن الطيران الإسرائيلي مئات الغارات على الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف مارس عام 2011 طال أغلبها مناطق محيط العاصمة السورية دمشق وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين.