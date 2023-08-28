قال المنتج جمال العدل، إن الفنان محمد هنيدي، شارك في بطولة 10 مسلسلات ولم تحقق نجاحًا، بخلاف «أرض النفاق» الذي أنتجته شركة «العدل جروب» عام 2018.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، مساء الاثنين، أن «هنيدي» أخبره برغبته في إنتاج المسلسل بنفسه، لكنه لم يقبل الأمر.

وأكمل: «راح من ورايا للورثة وتقريبًا العقد خلص فخده، هل ده حقه؟ آه.. لكن أدبيًا مش حقه، مستغرب إن هنيدي كبر وداخل على الـ60 سنة، المفروض إنه رجل كيِس ولطيف»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه كان يرغب في تقديم جزء ثان من العمل، بعد طرحه مباشرة، موضحًا أن «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالت إنها ترغب في إنتاج جزء أول فقط».

ورجح أن ترفض الشركة إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل لأنها شريكة فيه، معقبًا: «والموضوع سخن تعمله وهو جميل ويكمل، لكن بعد سنوات هنيدي شكله اتغير، ودلال عبدالعزيز توفاها الله، في خيالي ممكن ميكونش لطيف».

وأكد رفضه لتقديم جزء ثانٍ من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، موضحًا أن الفكرة طرحت على سبيل المزاح من «هنيدي» على مواقع التواصل.

ولفت إلى أنه يتمنى عدم تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «جعفر العمدة»، رغم النجاح الجماهيري الذي حققه في رمضان الماضي، إلا لو كان العمل في أساسه يستوعب تقديم تلك الأجزاء.

وذكر أن تقديم شخصية «أدريانو» للفنان أحمد السقا في فيلم مستقل عن «همام في أمستردام» بعد 20 عامًا، مختلف عن تقديم جزء ثان من «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، مختتمًا: «مدحت كتب كتابة وعجبتنا وعجبت السقا، لكن انشغالهما في تصوير أفلام أخرى أوقف تنفيذ الفكرة».