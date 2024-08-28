أحمد أبوالغيط: العمل على إطلاق استراتيجية لتسهيل مساهمة الشباب العربي لتحقيق أمن واستقرار المنطقة

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إنه يتم العمل على إطلاق استراتيجية لتسهيل مساهمة الشباب العربي في تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هذه الاستراتيجية جرى إقرارها من قِبل القمة العربية، موضحًا أن الفكرة تقوم على التسهيل على الحكومات العربية أن تساير التطور في دخول الشباب لدور القيادة والمساهمة في بناء المجتمعات.

وأشار إلى أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء ومجلس وزراء الشباب والرياضة اتفق على هذه الاستراتيجية، وأقرّت من قِبل القمة العربية الأخيرة في البحرين، وبالتالي يسهل على الدول العربية أن يكون أمامها خطة واضحة بعناصر واضحة لكيفية تحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أن ولي العهد الأردني كان قد ذهب إلى مجلس الأمن في 2015، وتحدث بهذه الأفكار، فتلقفها المجلس وأطلقها في صورة قرار دولي، كما أن مجلس وزراء الشباب والرياضة أخذ الفكرة وصاغ الاستراتيجية بمساعدة الأمانة العامة.

وشدد على أهمية دور الشباب، وهو ما تأكَّد بشكل خاص في العِقد الأخير، معبرًا عن أمله في أن تستطيع الحكومات العربية تنفيذ الأفكار الواردة في الاستراتيجية.

يُذكر أن هذه المقابلة جاءت على هامش حضور أبو الغيط المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن المنعقد بالأردن.