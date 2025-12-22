أشرف فايق يشكر محمود حميدة على دعمه ومتابعته لحالة محيي إسماعيل: ابن البلد الجدع

أشاد المخرج أشرف فايق بالموقف الإنساني للفنان محمود حميدة، موجّهًا له الشكر على حرصه على السؤال والزيارة اليومية للفنان محيي إسماعيل خلال وجوده بالمستشفى، ومتابعته لحالته الصحية بشكل مستمر.

وقال فايق، في رسالة شكر نشرها عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «شكر واجب للنجم المحترم، ابن البلد الجدع، محمود حميدة، على سؤاله وزيارته اليومية لعمي الغالي محيي إسماعيل بالمستشفى، ومتابعته لحالته الصحية ساعة بساعة».

وكان الفنان محيي إسماعيل قد تعرض في وقت سابق لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات. وفي تصريحات سابقة لـ«الشروق»، نفى المخرج أشرف فايق صحة ما تردد بشأن إصابة الفنان بجلطة في المخ أو دخوله في غيبوبة، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير دقيقة.

وأوضح فايق أنه تولى بنفسه، برفقة أحد أفراد الأسرة، نقل محيي إسماعيل إلى المستشفى بسيارة إسعاف لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، نافيًا ما أُشيع عن تدخل الجيران في إنقاذه.

وأكد أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي كان على علم كامل بتفاصيل الحالة الصحية، ويتابع تطوراتها منذ البداية، مشيرًا إلى أن محيي إسماعيل لا يزال يخضع للمتابعة الطبية إلى حين اطمئنان الأطباء والسماح له بمغادرة المستشفى.

وشدد أشرف فايق على أن الفنان محيي إسماعيل ليس بمفرده كما ردد البعض، لافتًا إلى وجود تواصل دائم واهتمام مستمر بحالته الصحية.





