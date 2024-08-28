8 شهداء بقصف على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرق دير البلح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتحمت مركزا له في مخيم الفارعة جنوبي طوباس، واحتجزت طواقم الإسعاف.

وكانت "الجزيرة" قد أفادت بوقوع سلسلة من الانفجارات في جنين ناجمة عن تفجير عبوات ناسفة، بالإضافة إلى سماع أصوات إطلاق رصاص.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن اشتباكات مسلحة صعبة وثقيلة اندلعت في مخيمات شمال الضفة الغربية مع وصول القوات الإسرائيلية.

وأفادت "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال فرضت حصارا كاملا على مدن جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي دفع بمروحيات ومقاتلات وطائرات بدون طيار لتوفير غطاء للقوات البرية خلال عمليته بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت "الجزيرة" عن مدير دائرة الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، قوله إن 9 شهداء سقطوا برصاص قوات الاحتلال في جنين وطوباس، إلى جانب 5 شهداء وعدد من الجرحى في مدينة جنين ومخيمها.