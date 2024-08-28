محافظ المنيا يسلم مساعدات مالية لخمس عرائس من الأسر الأكثر احتياجا

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتسليم مساعدات مالية لخمس عرائس من الأسر الأكثر احتياجًا، بإجمالي مبلغ 100 ألف جنيه، بواقع 20 ألف جنيه لكل عروسة، مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك استجابةً مباشرة من المحافظ لطلبات عدد من أسر الفتيات خلال اللقاءات الجماهيرية التي عقدها مع مواطني مراكز المحافظة، حيث وجه خلالها مديرية التضامن الاجتماعي بفحص ودراسة الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه.

وأكد اللواء كدواني أن هذه المبادرة تعكس حرص المحافظة على دعم الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الدعم اللازم لهن لبدء حياة جديدة كريمة.

وأشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني، مثل جمعية الأورمان، في تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم والمساعدة لكل من يحتاجها، في إطار جهودها لتحسين مستوى المعيشة لأهالي المنيا، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، منوهًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وضياء أنور، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وداليا محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.