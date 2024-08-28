منتخب مصر للسباحة يحقق لقب البطولة العربية للناشئين 

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تصدر المنتخب المصري للسباحة القصيرة منافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب الماء والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس الجارى .

وتصدر المنتخب المصري للسباحة القصيرة جدول ترتيب ميداليات البطولة، بعدما استطاع تحقيق 173 ميدالية متنوعة بواقع 88 ميدالية ذهبية و 48 ميدالية فضية فيما تم حصد 37 ميدالية برونزية.

كما فاز أيضًا المنتخب المصري للسباحة القصيرة بكؤوس البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب الماء بواقع 6 كؤوس في جميع المراحل السنية.

وفي مرحلة 13 و14 عام للناشئين والناشئات حقق المنتخب 57 ميدالية متنوعة وفي مرحلة 15و16 تم حصد 63 ميدالية متنوعة وفي مرحلة 17و18 تم حصد 53 ميدالية متنوعة.

وتصدر أيضا المنتخب المصري للغطس جدول ترتيب ميداليات البطولة، حيث استطاع تحقيق 19 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات و8 فضيات وميدالية برونزية.

بينما جاء المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات، وتواجد منتخب الكويت في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات برونزية.

وأقيمت منافسات الغطس في نادي الجزيرة الرياضي، بمشاركة 12 لاعب من مصر وهم: “علي العجاتي، أحمد تامر، حسن هاني، عبد الرحمن محمد، حمزة أحمد، ياسين هشام، يوسف إسلام، هادي طارق، أحمد أمين، محمد تامر، محمد سعيد، وعمر عفيفي“.

وأشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بأداء المنتخب المصري للسباحة والغطس بعد تصدرهم البطولة العربية للناشئين مهنئا أبطال الفراعنة على هذا الانجاز وطالبهم بمواصلة التركيز حتى يصلوا إلى أعلى الجاهزية التي تمكنهم من الاستمرار في الصعود على منصات التتويج.

وقال ياسر إدريس إن مصر باتت تمتلك مجموعة متميزة من السباحين المؤهلين على أعلى مستوى والقادرين على تمثيل مصر في أي محفل قاري وعالمي.

ولفت رئيس اتحاد السباحة إلى أن هؤلاء الناشئين المتوجين بميداليات هم مشاريع أبطال تعدهم مصر للمنافسة في البطولات المقبلة، بما قدموا أداءً كبيرا خلال المنافسات.

وشهدت حفل الختام المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء وعضو الاتحاد الدولي للعبة، وخالد الخليفي رئيس الاتحاد العربي لألعاب الماء وعدد من مسئولي الاتحاد العربي وإسلام صميدة ومحمد إبراهيم عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة.