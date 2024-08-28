إيطالي يخفي جثة أمه في فريزر لسنوات للحصول على معاشها

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أخفى رجل إيطالي يبلغ من العمر 54 عاما جثة أمه المتوفاة في ثلاجة تجميد (فريزر) لسنوات في جزيرة سردينيا الإيطالية بالبحر المتوسط، ​​بهدف مواصلة الحصول على معاشها التقاعدي.

واكتشفت الشرطة جثة المرأة البالغة من العمر 78 عاما خلال عملية تفتيش بعدما بدأ الجيران يتساءلون عن غيابها. وكان الفريزر في الطابق الأرضي.

ويواجه الآن الرجل، وهو من بلدة ساروش، تهمتي الاحتيال الخطير وإخفاء جثة.

وأظهرت النتائج الأولية حصول الابن على عدة آلاف من اليورو جراء الاحتيال المزعوم.

ويعتقد أن المرأة توفيت لأسباب طبيعية منذ نحو عامين خلال جائحة كورونا، ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.