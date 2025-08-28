فاديفول يدعو إيران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بجميع تعهداتها الدولية

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إيران إلى استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه مع الغرب. وجاءت تصريحات الوزير الألماني مباشرة بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية.

وخلال زيارته للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، قال فاديفول اليوم الخميس إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا تزال مستعدة لإجراء حوار دبلوماسي مع طهران، وأردف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:" نحن على قناعة راسخة بأن الدبلوماسية لا تنتهي هنا، بل يمكن ويجب أن تستمر. لكن على إيران أن تتحرك الآن".

وصرح فاديفول بأن إيران تعلم تمامًا ما هو مطلوب في هذه المرحلة، وهو التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"الالتزام بجميع تعهداتها الدولية، وإعلان التزامها الصريح بإجراء مفاوضات، والعمل على تخفيض التصعيد بشأن تخصيب اليورانيوم بشكل يمكن التحقق منه". ورأى فاديفول أن التوصل إلى حل دبلوماسي في هذا الملف ممكن، "لكنه يتطلب استعدادًا وعزمًا من إيران لمباشرة هذه العملية".

كما أوضح فاديفول أنه لا يتوقع حدوث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الألماني جراء ما يُعرف بآلية "سناب باك" (إعادة تفعيل العقوبات الأممية السابقة) التي فعّلتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. في المقابل، رأى فاديفول أن تأثيرات هذا الإجراء على الاقتصاد الإيراني واضحة بالفعل الآن، مشيرا إلى أنه كان على إيران أن تستغل اليد الممدودة من أوروبا منذ فترة طويلة.

واختتم فاديفول تصريحاته قائلا إن على إيران أن تعود الآن إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية والسماح قبل كل شيء بإجراء عمليات تفتيش ميدانية على برنامجها النووي.