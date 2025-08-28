انطلاق انتخابات الإعادة على المقعد الفردي في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ ببني سويف

انطلقت في الساعة 9 صباح اليوم الخميس، اليوم لثاني والأخير لجولة الإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف.

وتجرى جولة الإعادة على المقعد الفردي بين مرشح حزب الجبهة الوطنية الدكتور هشام مجدي، ومرشح حزب الوعي علي فايز، بعد حسم مقعدين من الثلاث مقاعد الفردية في الجولة الأولى.

وشهدت انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في اليوم الأول إقبالا ملحوظا من المواطنين على اللجان الانتخابية الذين ترددوا على اللجان الانتخابية منذ فتح أبوابها حتى إغلاقها في الساعة 9 مساء.

ومن جانبة تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة اليوم الأول من جولة الإعادة بالنظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، واطمأن المحافظ على إجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، التي أغلقت الساعة 9 مساء.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة يبلغ إجمالي عدد الناخبين بها أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرا انتخابيا على مستوى المحافظة.