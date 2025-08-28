أمين الأمم المتحدة: المجاعة في غزة أصبحت كارثة حقيقية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن توسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة ستكون له «عواقب مدمرة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن مستوى الدمار في غزة غير مسبوق والمجاعة أصبحت كارثة حقيقية، مشددًا على ضرورة المحاسبة على ما يحدث في غزة.

ونوه أن المجاعة في غزة حدثت نتيجة قرارات متعمدة من إسرائيل، مشددًا على ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون قيود.

واستطرد: «المدنيون يواجهون تصعيدا مميتا وإعلان إسرائيل نيتها الاستيلاء عسكريا على غزة يشير لمرحلة جديدة وخطيرة».

وفي سياق متصل، حذر من أن خطة بناء مستوطنات بمنطقة E1 بالضفة الغربية تمثل تهديدًا وجوديًا لحل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي.

ودعا إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري في غزة، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن دون شروط، مختتمًا: «لا يجب استخدام التجويع كسلاح حرب، يجب حماية المدنيين وتوفير إمكانية وصول المساعدات دون معوقات».