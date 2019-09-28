ضبط 12 تشكيلا عصابيا و728 قطعة سلاح خلال أسبوع

إعادة 8 سيارات مسروقة.. وتنفيذ 433 ألف حكم قضائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 12 تشكيلا عصابيا و728 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 433 حكما قضائيا متنوعا خلال أسبوع.

وواصل قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملات الأمنية بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن: استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة" بمحافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، "السحر والجمال" بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها (83 متهما وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري عبارة عن "4 فرد محلىي، 3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، 3 قطع أسلحة بيضاء"، 10 قضايا مخدرات بمضبوطات بلغت 4 كيلو، تنفيذ 3892 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 1446 قضية متنوعة أخرى).

كما تمكنت الحملات من ضبط 713 قطعة سلاح ناري شملت "4 رشاش، 81 بندقية آلية، 130 بندقية خرطوش، 58 طبنجة، 440 فرد محلي الصنع، 2942 طلقة مختلفة الأعيرة، 1624 قطعة سلاح أبيض"، وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما (رشاش بريتا، مسدسين، 8 فرد محلي، 146 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، أدوات وأجزاء التصنيع).

وتم تنفيذ 429 ألف حكم قضائي، وضبط" 12 تشكيلا عصابيا ضموا 41 متهما، ارتكبوا 49 حادث سرقة متنوعة، 200 قضية أحداث، 14 ألف قضية مرافق عامة، 8 سيارات مُبلغ بسرقتها"، وكشف غموض 38 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى64 متهما.