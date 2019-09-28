قال الإعلامي عمرو أديب، إنه آن الأوان لوجود معارضة واضحة، وأن يُفعل مجلس النواب دوره في مساءلة الحكومة، معقبًا: «مصر تستحق دا وأكتر».

وأضاف في حديثه خلال تقديمه برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الجمعة، خلال تعليقه على واقعة استجواب الكونجرس الأمريكي للشخص المسؤول عن الشاب الذي أبلغ عن مكاملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، قائلًا: «نفسي نوصل للمستوى دا عندنا في مجلس النواب».

وتابع: «لجنة من 10 أعضاء في الكونجرس، يستجوبون المسؤول عن الحكاية لدرجة أني مللت، لأن كل عضو واخد المسؤول ويغسله، وهو قائد عسكري مرموق في جيش الولايات المتحدة».

وأضاف أنه يتمنى أن تكون هناك جلسات مماثلة في مجلس النواب المصري، وأن يكون قادرًا على مساءلة الحكومة، مطالبًا بإذاعة جلسات البرلمان على الهواء ليرى الشعب نوابه.

وتابع: «لا أقول أنه يجب أن تكون هناك حياة ديمقراطية غدًا، لكن آن الأوان للمناقشات وأن يكون هناك معارضة واضحة وداخل مجلس النواب».

وأكمل: «مصر تستحق أن يكون بها معارضة جيدة، ونريد تفعيل الحاجات دي كلها، الفترة الماضية كان عندنا مشاكل كتير في المياه والكهربا والإرهاب وغيره، ولكن كل دا اتحسن ونريد الدخول لبناء الحياة السياسية».

وأوضح أن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية، وعلى الشعب أن يرى أي من النواب عمل على خدمته ومن يدافع عنهم.