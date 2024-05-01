عدد المهاجرين الذين عبروا بحر المانش يسجل مستوى قياسيا جديدا

سجل عدد المهاجرين الذين يصلون المملكة المتحدة عبر عبور بحر المانش مستوى قياسيا جديدا خلال أول 4 أشهر من العام، حيث ارتفع بنسبة 27% مقارنة بعام 2023.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن بيانات وزارة الداخلية أظهرت أن 7567 شخصا عبروا بحر المانش من يناير حتى أبريل الماضيين.

وهذه تمثل زيادة بنسبة 27% مقارنة بأول أربعة أشهر من العام الماضي، عندما بلغ عدد المهاجرين الذي عبروا بحر المانش 5946 شخصا، وزيادة بنسبة 13% مقارنة بالعدد الذين تم تسجيله خلال نفس الفترة من عام 2022 وبلغ 6691 شخصا.

وقد وصل أمس الثلاثاء 268 شخصا إلى المملكة المتحدة على متن خمسة قوارب، واستمرت عمليات العبور اليوم الأربعاء.