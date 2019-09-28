رئيس البرلمان العراقي يكشف عن خطة لإعادة جميع النساء من المخيمات



شدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي -اليوم السبت- على ضرورة وضع خطة لإعادة جميع النساء من المخيمات، موضحا أن هؤلاء النساء يتعرضن للعنف في المخيمات.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن الحلبوسي قوله، في كلمة اليوم خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة إن هناك عنفا تتعرض له المرأة العراقية بمخيمات النزوح، حيث إن الأيام القادمة ستكمل أخواتنا وأمهاتنا في مخيمات النزوح السنة الخامسة، وهن في العراء، مؤكدا "ضرورة وضع خطة لإعادتهن إلى ديارهن".

وأضاف أن "هؤلاء النساء غادرن أراضيهن نتيجة لحرب ضد تنظيم إرهابي حاول أن يحرق الأرض والنسل"، لافتا إلى "أهمية تعويض سيدات وذوي الشهداء الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن العراق".

وأوضح الحلبوسي أن "نسبة الفاعلات من السيدات في البرلمان هي الأعلى".