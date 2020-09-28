اليونان: وفاة أول مهاجر بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة

أعلن مسؤول حكومي يوناني، أن مهاجرا توفي الأحد جراء إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، ليكون أول حالة وفاة مسجلة لطالب لجوء منذ ظهور الجائحة في البلاد أواخر فبراير.

وقال المسؤول، إن المتوفى وهو أفغاني عمره 61 عاما وأب لطفلين، كان يعيش في مخيم ملاكاسا للمهاجرين شمالي أثينا وعولج في مستشفى بالعاصمة وتوفي هناك، وأضاف أن السلطات تعكف على تتبع مخالطيه.

ومنذ السابع من سبتمبر تم فرض الحجر الصحي على مخيم ملاكاسا الذي يأوي نحو ثلاثة آلاف مهاجر بعد أن أثبتت الفحوص وجود حالات إصابة به.

وتم تطويق أماكن أخرى للمهاجرين في اليونان أو تقييد تنقل قاطنيها لمنع انتشار الفيروس. ويعيش نحو 110 آلاف مهاجر في منشآت للاجئين في اليونان، يسنهم 40 ألفا يعيشون في مخيمات مكتظة في خمس جزر.

وشب حريق في مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس هذا الشهر، مما أدى إلى تقطع السبل بنحو 12 ألفا نقل معظمهم إلى مخيم مؤقت على الجزيرة.

وسجلت اليونان 218 حالة إصابة بكوفيد-19 اليوم الأحد فضلا وثلاث وفيات، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 17444.