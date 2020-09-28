قال الدكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إنه «لا يوجد أمن بلا تنمية ولا تنمية بلا أمن»، مشيرا إلى أن هذا أكثر ما يقلق الدول المعادية وليست القوة العسكرية فحسب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «extra vews»، مساء الأحد أن وعي المواطن من أهم المفاهيم التي تركز عليها دولة، متابعًا: «رغم إجراءات الإصلاح وكلفتها العالية هناك تحسن ملحوظ في خدمات المواطن، وتحسن دخله سيأتي تباعا».

وأكد أن عمليات تنمية البنية التحتية التي تنتهجها الدولة الآن كانت مهملة على مدى 30 عام، لافتًا إلى أن مصر تتعرض لحرب نفسية تهدف لتحطيم الروح المعنوية لدى أبناء الشعب.

ولفت سلامة إلى أن المنصات الإعلامية المعادية تعمل على تسفيه كل الأفكار والمشاريع التي تتبناها الدولة، منوهًا إلى خطورتها على بناء التنمية الدولية.