تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

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استقرت أسعار الحديد، فيما تباينت أسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر حديد عز ليسجل 14700 جنيه.

واستقر حديد بشاي عند 14500 جنيه.

واستقر حديد العتال ليسجل 14600 جنيه.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل 13700 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14400 جنيها.

واستقر حديد العشري ليسجل 13700 جنيه.

واستقر حديد مصر ستيل ليسجل 13700 جنيه.

فيما تباينت أسعار الأسمنت وجاءت على النحو التالي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1010 جنيهات.

تراجع سعر أسمنت النصر جنيهين ليسجل 953 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت لافارج "المخصوص" جنيهين ليسجل 953 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 965 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 935 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 970 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 920 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت السويدي جنيهين ليسجل 1008جنيهات.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.