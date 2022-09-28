سوريا: امتلاك إسرائيل قدرات نووية يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي

أكدت سوريا أن “سلوك إسرائيل العدواني في المنطقة وبقاءها بما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار المعاهدة واتفاق الضمانات الشاملة يمثل خطراً جسيماً على نظام عدم الانتشار وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي”، مشددة على أن رفض “إسرائيل” الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار، أو إلى أي من الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، وامتلاكها لقدرات نووية كبيرة، لا يؤهلها للحديث عن حالات عدم الامتثال للمعاهدة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن كلمة الدكتور حسن خضور مندوب سوريا الدائم بمكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا أمام الدورة الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن “قرار المؤتمر العام في الدورة الـ 53 المعنون "القدرات النووية الإسرائيلية" عبر بوضوح عن قلق المجتمع الدولي من التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة النووية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما وجه رسالة واضحة حول القلق البالغ من القدرات النووية الإسرائيلية وطالب إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة”.

وطالب المندوب السورى بتحرك دولي مكثف لاتخاذ إجراءات عملية رادعة تؤدي لانضمام “إسرائيل” لمعاهدة عدم الانتشار، وتمكن من إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في ظل التزام جميع دول المنطقة بتحقيق هذا الهدف، منتقداً الدعم المطلق للكيان الإسرائيلي من الولايات المتحدة التي تمارس سياسة المعايير المزدوجة بهذا الشأن.