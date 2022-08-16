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مصر
رئيس مركز بحوث الصحراء السابق: التغيرات المناخية سبب التصحر في مصر والعالم العربي
البحوث الإسلامية: تأهيل الأزهر للمقبلين على الزواج يؤكد دوره في استقرار الأسرة والمجتمع
سوناطراك الجزائرية: لا يمكن رفع إمدادات الغاز إلى إسبانيا
فيديو.. مصطفى الفقي: كل اللي اشتغلوا مع مبارك كان بشروطه إلا أسامة الباز
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بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.. 60% من الألمان يرشدون مشترياتهم
15 مصابا جراء صاعقة رعدية ضربت شرقي موريتانيا
زاخاروفا: واشنطن تسعى إلى تدمير التعاون القائم في مجال الطاقة بأوروبا
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تأكيدا لانفراد «الشروق».. المدير التنيفذي لـ أفاي ينفي عرض الأهلي لضم بيسولي
قبول شكوى برشلونة ضد باريس سان جيرمان بشأن ميسي
حسن الشامي لاعب المقاولون يعتزل كرة القدم
رأي
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فيديو.. شريفة ماهر: معملتش أي عملية تجميل لكن ممكن أعمل
فيديو.. شريفة ماهر: تدخلت لمنع حبس أحمد رمزي ويوسف شعبان في لبنان
فيديو.. شريفة ماهر: السينما دلوقتي عار على المصريين.. ولو التبرع بالأعضاء حلال هتبرع
شباك التذاكر.. 116 مليون جنيه لكيرة والجن في 13 أسبوعا.. وأشباح أوروبا يتصدر الإيراد اليومي
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التنمية المحلية: الإعلان عن قانون المحال العامة قريبا.. وزراعة 6 ملايين شجرة لمواجهة التغيرات المناخية
المالية توافق على تثبيت 3269 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار
وزير السياحة يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز سبل التعاون بين البلدين
حوادث وقضايا
استعراض القوة والتعذيب.. تفاصيل اتهامات النيابة لزوجة صيدلي حلوان وأسرتها
زوجته وأسرتها.. النائب العام يأمر بحبس 7 متهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء بحلوان
فيديوهات توثق التعذيب وتسيلم الابن لجدته.. محامي أسرة صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة
جنايات سوهاج: معاقبة سائق وعاطل بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالإتجار في المخدرات
تليفزيون
قبل بدء الدراسة.. محافظ الشرقية: