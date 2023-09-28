برلمان صرب البوسنة يتجه لاعتماد قانون يقضي باعتبار المنظمات غير الحكومية وكلاء أجانب

وافق برلمان الكيان الصربي في البوسنة والهرسك على قانون، في قراءته الأولى، يقيد عمل المنظمات المدنية المستقلة.

وتنص مسودة القانون، التي تستند إلى نموذج روسي، على أن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعما من الخارج يجب تسجيلها "وكلاء أجانب من أجل إحداث تأثير".

وفي تصويت أجراه البرلمان اليوم الخميس في "بانيا لوكا"، صوت 48 من المعسكر الحكومي لصالح مشروع القانون، بينما اعترض عليه 11 نائبا، وامتنع ستة نواب عن التصويت، حسبما ذكرت وسائل إعلام بوسنية.

ويمكن مناقشة القانون علانية لمدة 30 يوما، قبل تقديمه إلى البرلمان لإقراره في قراءة نهائية.

وتخشى جماعات حقوق الإنسان وناشطون من المعارضة، أن يكون الهدف من التشريع جعل عمل المنظمات غير الحكومية أمرا مستحيلا.

ويسيطر على الأغلبية الحكومية في جمهورية صرب البوسنة "صربسكا"، القومي ميلوراد دوديك.

ويسعى دوديك حاليا إلى الانفصال بجمهورية صربسكا عن البوسنة والهرسك، ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا.