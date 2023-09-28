ضبط 3 تجار مخدرات متهمين بقتل طالب بطلق ناري في كفر الشيخ

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• أحد المتهمين يطلق النار من بندقية آلية تجاه المواطنين بكورنيش النيل في كفر الشيخ



تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن كفر الشيخ، من ضبط المتهمين بقتل طالب بطلق ناري في كفر الشيخ.

تلقى قسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغا بتاريخ 26 الجارى من أحد المستشفيات باستقبال طالب - مقيم بدائرة القسم - مصاب بعيار نارى بالرقبة، وذلك حال تواجده أمام أحد المقاهى الكائن بدائرة القسم، وتوفى أثناء علاجه .

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة يضم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وأنه حال تواجدهم بإحدى المراكب النيلية الصغيرة بمياه نهر النيل قام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المواطنين بكورنيش النيل بدائرة القسم، مما أدى لإصابة المجنى عليه ووفاته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم وضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية "المستخدمة فـي الواقعة"، 2 خزينة بندقية خرطوش، طبنجة مطموسة الأرقام، طلقات نارية، كمية من الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيام أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين بطريقة عشوائية لإرهابهم لحماية نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.