رئيسا مجلسي النواب المصري والشورى الإيراني يؤكدان أهمية تنمية العلاقات بين البلدين

التقى رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد الجمعية البرلمانية التاسعة لمجموعة "بريكس" في جوهانسبرج، العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم أن اللقاء يأتي في ظل "تزايد التحركات الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة لتحسين العلاقات بين البلدين بعد عدة عقود... وأشار قاليباف إلى كلام قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه مع هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، لاستئناف العلاقات مع مصر"، وقال إن قائد الثورة أكد خلال هذا اللقاء على ضرورة تنمية العلاقات مع مصر.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "يسعدني أن ألتقي بكم كرئيس للبرلمان المصري، وهي دولة إسلامية عظيمة، وكانت مصر دائما دولة مؤثرة في التاريخ والإسلام، وعلينا أن نحاول تعزيز العلاقة بين الدول الإسلامية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.

وتابع: "إن انعقاد الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس فرصة جيدة للدول الإسلامية، بما فيها إيران ومصر، باعتبارهما أكبر دولتين في المنطقة، لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "التعاون البرلماني الذي يمثل البلدين يمكن أن يكون فعالا للغاية في التنمية المستدامة للعلاقات بين دول شمال أفريقيا ومنطقة غرب آسيا . وإذا تحقق هذا التعاون ستكون هناك رؤية واضحة لمستقبل البلدين من أجل تحسين العلاقات".

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب المصري عن سعادته بلقاء رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني الإيراني رفيع المستوى وقال: "يسعدني أن التقي بإخوتي الأعزاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش أعمال الجمعية البرلمانية لدول بريكس".

وأضاف الجبالي: "اعتقد أنه من خلال المشاركة في مجموعة بريكس، نسير على الطريق الصحيح لتنمية البلدين، ويجب أن نحاول زيادة العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا".

وفي نهاية اللقاء، دعا رئيس مجلس النواب المصري رئيس مجلس الشورى الإسلامي لزيارة القاهرة من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، كما وجه قاليباف دعوة لنظيره المصري لزيارة طهران من أجل تحسين العلاقات البرلمانية بين البلدين.