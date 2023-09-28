 الونش: الزمالك قادر على التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية - بوابة الشروق
الخميس 28 سبتمبر 2023 3:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

الونش: الزمالك قادر على التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية

محمد عاطف
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 3:07 ص | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 3:07 ص

تحدث محمود حمدي «الونش» مدافع نادي الزمالك، عن المواجهة المرتقبة للفريق الأبيض أمام أرتا سولار، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أرتا سولار، على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت القادم، في إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية.

وقال الونش في تصريحات تليفزيونية: «كل اللاعبين على قلب رجل واحد ونستطيع تخطي عقبة آرتا سولار، لاعبو الزمالك رجال وتخطوا العديد من المراحل الصعبة».

وأضاف: «لدينا القدرة على التأهل لدوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية، سنعود من ستاد القاهرة بالفوز على آرتا سولار».

وتابع: «لاعبو الزمالك كبار ولا يحتاجون للنصيحة، والاجتهاد هو أكبر معطيات النجاح، وعبد الواحد السيد يقوم بدور كبير مع الزمالك في الفترة الحالية للم الشمل».

وأتم: «إنكار الذات مطلوب في الفترة الحالية من أجل الخروج من هذه المرحلة بالشكل الأمثل».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك