أسيوط: إزالة 19 تعديا على أراضي زراعية وبناء مخالف بـ6 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كـ"رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل"؛ لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

وأشار إلى تنفيذ إزالة 19 تعديا على أراضي زراعية وبناء مخالف بـ6 مراكز وحي على مستوى المحافظة خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.

وفي هذا الإطار، نفذت أعمال إزالة لتعديات بعدد من الوحدات المحلية لمراكز القوصية والفتح والغنايم وأبوتيج وصدفا وحي شرق، وإزالة لـ5 تعديات على أرضي زراعية بمركز الفتح "بناء بلوك أبيض بحوض الرمال 27 على مساحة قيراط، وإزالة أعمدة خرسانية بحوض الموبد 16 سهما بعرب مطير، وإزالة تعد على أرض زراعية على مساحة 100 متر بحوض الدير في بصرة من خلال حفر قواعد والإعداد للبناء، وإزالة تعديين على أراضي زراعية على مساحة قيراط بعزبة الشيخ سويف بقرية الفيما".

وأكد إزالة 7 تعديات على أرض زراعية بمركز القوصية "5 تعديات بالوحدة المحلية بمير بقرية الحبالصة، وإزالة حالتي إزالة بناء وأعمدة على مساحة 10 قراريط بوحدة المنشأة الكبرى بقرية التتالية عبارة عن ردم أساسات وقواعد وإزالة، وإزالة أعمدة دور رابع مخالفة بشارع رياض، وردم حفر قواعد قبل بدأ أعمال الصب بمنطقة الوليدية، وفك شدة خشبية لإنشاء أعمدة الدور الأول العلوي في منطقة الشخوة بحارة الوزير الأول التل" بنطاق حي شرق.

وكشف عن إزالة فورية لبناء مخالف على الأرض الزراعية وأخرى عبارة عن بناء سور بالبلوك الأبيض داخل الحيز العمراني بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، وإزالة تعد علي أرض زراعية بقرية النخيلة أبوتيج، وفك شدة خشبية بالدور الثاني العلوي بقرية البربا التابعة لمركز صدفا.

جاء ذلك خلال حملات برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإزالات والاشغالات والزراعة، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.