قال موظف في مجلس الشيوخ الأمريكي إن قراصنة صينيين سرقوا عشرات آلاف رسائل البريد الإلكتروني من حسابات تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف الموظف، الذي حضر إفادة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية، أن المسؤولين أخبروا المشرعين بأن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سرقت من 10 حسابات مختلفة لوزارة الخارجية الأمريكية.

وتابع الموظف، الذي يعمل لدى السيناتور الجمهوري إريك شميت وأفاد بتلك التفاصيل لوكالة رويترز شريطة عدم ذكر اسمه، أنه على الرغم من عدم ذكر أسماء الضحايا، إلا أن جميعهم، باستثناء واحد، كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادي.

وكانت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أكدت، في وقت سابق من هذا العام، أن قراصنة صينيين قاموا بتخريب منصة البريد الإلكتروني للشركة.

كما يأتي ذلك بعد حوالي شهرين من اختراق البريد الإلكتروني لوزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤكد بعد صحة هذه التصريحات.